У посольстві закликають громадян врахувати зміни під час планування подорожі.

Ізраїль на п'ять місяців відклав введення платної електронної візи ETA-IL для українців. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Зазначається, що управління народонаселення та імміграції Держави Ізраїль, відтермінувало на 5 місяців початок дії пілотного проєкту ETA-IL (електронна віза).

У посольстві додали, що з 1 серпня всі іноземні громадяни, які мають право на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, повинні були подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до країни на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою через вебсайт.

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"Наразі досягнуто згоди, що громадяни України повинні будуть отримувати попередній дозвіл (ETA-IL ) на в’їзд в Ізраїль починаючи з 01.01.2025. Просимо врахувати при плануванні подорожі до Ізраїлю", - зазначили у повідомленні.

Україна та Ізраїль - останні новини

Відомо, що наприкінці червня повідомлялось, що США та Ізраїль ведуть перемовини щодо постачання Україні до 8 батарей Patriot. За інформацією ЗМІ, таким системам вже понад 30 років, тому їх спочатку потрібно відремонтувати.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україні вкрай необхідні ізраїльські системи ППО Patriot. За його словами, вони допоможуть відбивати повітряні російські атаки.

"Нам важливі будь-які системи, які нам можуть допомогти прикрити, відбивати і повітряні удари і відлякувати російську і армійську, і тактичну авіацію. Звичайно, що вони (ізраїльські Patriot) вкрай необхідні, бо Україна гостро потребує систем протиповітряної оборони, і ракет до них", - зазначив Євлаш.

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