Західні політики засудили черговий злочин росіян, який призвів до багаточисленних жертв серед мирного населення.

Одразу кілька західних високопосадовців висловились щодо удару Російської Федерації по цивільних об'єктах України 8 липня.

"‎Російський терор не має меж: тепер боягузливий напад на дитячу лікарню. Тепер, коли я щойно повернувся з Києва, бачити це ще боляче. Це посилює мотивацію швидко доставити запчастини до Patriot і F-16. І продовжувати з партнерами робити більше по протиповітряній обороні!" – заявив Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

На атаку відреагували і американці.

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"У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку – ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України", – йдеться у заяві Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк.

Осторонь не залишилися і представники Німеччини.

"Сьогодні вранці російська сторона завдала ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Тут постраждала, серед іншого, дитяча лікарня Охматдит. Багато жертв у Києві, загиблих, поранених. Це війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", – заявив у свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

Росія нанесла удари по Україні 8 липня 2024 - останні новини

В понеділок, 8 липня, росіяни завдали ракетних ударів по Києву та інших українських містах. Зокрема, руйнувань зазнав Кривий Ріг: відомо, що там було пошкоджено адміністративну будівлю промислового підприємства.

У столиці серед іншого було атаковано дитячу лікарню "Охматдит". При чому самі росіяни цинічно заявили, що ракетним ударом нібито "уразили склад на військовому заводі "Артем" у Києві".

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