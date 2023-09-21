Нові обмеження потенційно заважатимуть Кремлю живити свою військову машину.

Об’єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортних ліцензій для товарів, що використовуються російськими військовими для війни проти України, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

В ОАЕ є власний контрольний список щодо імпорту та експорту, який включає сотні товарів. Він може бути розширений позиціями з переліку визначених ЄС та США близько 45 категорій "високопріоритетних бойових предметів", що використовуються Росією у її крилатих ракетах, безпілотниках і вертольотах Ка-52.

Передбачається, що ОАЕ може почати вимагати від компаній, які реекспортують ці товари, надавати докази того, що вони призначені для цивільного використання. Якщо експортні обмеження запровадять, це спричинить затримки і потенційно зашкодить здатності Кремля живити свою військову машину.

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Будь-які дії, які перешкоджають спроможності РФ використовувати певний торговельний шлях, є значущими, оскільки це зробить зусилля росіян більш вартісними та складними, стверджують співрозмовники видання. Вони зазначають, що остаточного рішення щодо експортного контролю в ОАЕ наразі немає.

Як ОАЕ допомагає РФ обходити санкції

Росії досі вдається обходити деякі торговельні обмеження, накладені на неї США, Великобританією та Європою, та доставляти заборонені товари через треті країни, такі як ОАЕ, Туреччина. Чимало предметів, технологій, як напівпровідники та передова електроніка з Європи та США, імпортованих з ОАЕ були знайдені в російській зброї, використаній проти України. Країну навіть називали російським центром переправлення товарів.

За словами джерел Bloomberg, останніми місяцями західні офіційні особи посилили спроби припинити сприяння ОАЕ обходу обмежень росіянами. Представники США, Великобританії та ЄС з питань санкцій відвідували ОАЕ, щоб висловити свою стурбованість.

ЄС уже наклав санкції на кілька організацій, зареєстрованих в ОАЕ, звинувативши їх у прямій підтримці російської військової машини.

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