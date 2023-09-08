Попри санкції все більше комплектуючих західного виробництва потрапляє в російську військову техніку.

Російська Федерація збільшує імпорт критично важливих мікросхем для війни проти України.

Як повідомляє видання Foreignpolicy, близько 98% транзисторів, мікрочіпів та більш спеціалізованих мікропроцесорів проходять через треті країни до Росії. Роком раніше цей показник дорівнював 54%. Зараз ця електроніка з’являється у військовій техніці, починаючи від ракет "Калібр" і закінчуючи танками Т-72.

"Такі компанії, як Intel, призупинили прямі поставки до Росії на початку війни через хвилю відходу бізнесу, але вони мало зробили для того, щоб запобігти реекспорту своєї продукції до Росії через треті країни", - йдеться в повідомленні.

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При цьому у 2022 році Intel спостерігала зростання експорту критичних компонентів до Росії до 700 мільйонів доларів проти 500 мільйонів доларів у попередньому році.

Також наприкінці лютого та на початку березня минулого року компанія Texas Instruments відправила 36 поставок безпосередньо до Росії та шість додаткових поставок одним із своїх авторизованих дистриб’юторів. Але також було виявлено ще майже 1300 відправлень, здійснених посередниками.

За даними Королівського інституту об’єднаних збройних сил, російські військові використовують понад 450 різних типів компонентів іноземного виробництва, і лише 80 з них підпадають під санкції США.

"Одна юридична лазівка дозволяє Росії придбати ці товари під виглядом подвійного використання — це стосується товарів як цивільного, так і військового призначення, — за допомогою чого компоненти іноземного виробництва розгортаються в нібито "мирному" проекті дослідження космосу в "Роскосмосі". Це лише один із багатьох методів, які росіяни використовують для імпорту передової електроніки", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що на Китай припадало понад 87% російського імпорту напівпровідників у 4 кварталі 2022 року, що є приголомшливим стрибком порівняно з 33 відсотками за той самий період 2021 року. Проте більше половини цих компонентів не є китайськими.

"Перенаправлені через посередників у Гонконгу та материковому Китаї — підставні компанії, такі як Agu Information Technology, створені лише у 2022 році, відправили до Росії чіпи на понад 18 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Загалом експорт американських мікросхем із Гонконгу та Китаю до Росії зріс у десять разів порівняно з періодом до вторгнення у 2021 році та періодом після вторгнення у 2022 році, досягнувши приблизно 570 мільйонів доларів того року.

Також ключовим гравцем у схемі постачання електронних чіпів до Росії є Казахстан. Так, у 2022 році Казахстан експортував високосучасні мікросхеми на суму 3,7 млн доларів США, порівняно з 12 000 доларів США попереднього року.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) також слідують за постачанням мікросхем до РФ. Звіти показують, що експорт електронних частин з ОАЕ до Росії зріс у сім разів за рік до майже 283 мільйонів доларів у 2022 році, тоді як експорт мікрочіпів зріс у п’ятнадцять разів до 24,3 мільйона доларів.

Крім того, турецька фірма Azu International поставила до Росії компоненти на суму щонайменше 20 мільйонів доларів, у тому числі бажані мікрочіпи американського виробництва.

"Незважаючи на те, що ми не можемо бути впевнені, що в експортній статистиці на макрорівні – чіпи, вироблені в США, було б нерозумно припускати, що раптове зростання імпорту чіпів із США до Вірменії на 515 відсотків порівняно з 2021 роком, та не менш вражаючий 212-відсотковий приріст від ЄС є ознаками роботи Кремнієвої долини в Єревані", - підсумували у виданні.

Дефіцит російської зброї

23 серпня 2023 року стало відомо, що майже 70% іноземних компонентів, які знаходять в російських БПЛА, походять із західних країн. Тоді зазначалося, що Росія досі дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніки.

6 вересня представник Головного військового управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов повідомив, що Росія здатна виробляти лише десятки крилатих ракет "Калібр" та ще меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. З цього випливає, що Росія не зможе відновити свої запаси до стану 2022 року. Він тоді також наголосив, що РФ отримує сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми з-за кордону, але "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.

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