Уряд США стурбований тим, що ОАЕ стають центром переправлення товарів, які можуть бути спрямовані на допомогу російським військовим зусиллям.

Країни Заходу підозрюють ОАЕ в порушенні антиросійських санкцій, які були введені у зв'язку з нападом РФ на Україну і вимагають від Еміратів негайно припинити експортні відносини з агресором.

Як повідомляє Financial Times, йдеться про експорт до Росії критично важливих товарів, які агресор може використати для продовження війни проти України.

Як йдеться в матеріалі, уряд США стурбований тим, що ОАЕ стають центром переправлення товарів, які можуть бути спрямовані на допомогу російським військовим зусиллям. Особливе занепокоєння викликає так званий "реекспорт", коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.

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"Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт і визнали, що цей реекспорт є проблемним", - заявив глава американського офісу з координації санкцій Джеймс О'брайен.

Як йдеться в матеріалі, американські чиновники хочуть підкреслити потенційні наслідки для бізнесу, залученого у сприяння поставок товарів, які можуть бути використані російськими військовими.

"Частково послання для приватного сектора в будь-який з цих країн полягає в тому, що вони грають в рулетку. Той, хто торгує цими товарами, тепер підпадає під санкції, тому що деякі з товарів, які вони поставляють, з'являються на полі бою", - сказав О'брайен.

Війна в Україні та позиція ОАЕ

Після вторгнення Росії в Україну десятки тисяч росіян оселилися в ОАЕ, переважно в Дубаї, щоб уникнути санкцій або не потрапити під мобілізацію.

Багато з російських мігрантів скаржилися на труднощі з відкриттям банківських рахунків, особливо корпоративних, у тих кредиторів, які вже працюють в країні.

Експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж у сім разів до майже 283 млн дол, що зробило цю категорію найбільшим типом продукції, що поставляється в цьому напрямку.

У 2022 році ОАЕ експортували до Росії в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а обсяг торгівлі цією продукцією підскочив до 24,3 млн дол у 2022 році з 1,6 млн дол у 2021 році.

ОАЕ експортували до Росії 158 безпілотників у 2022 році на суму майже 600 тис дол.

28 січня 2023 року США попередили ОАЕ про наслідки обходу санкцій проти РФ.

9 лютого 2023 року ОАЕ вирішили видати ліцензію російському банку.

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