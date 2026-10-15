Європа навряд чи зможе змусити Путіна до миру без допомоги США, - Зеленський

В Європі є низка проблем з єдністю, наголосив президент.

Європейські санкції боляче бʼють по Росії, однак вони не зупиняють війну російського диктатора Володимира Путіна прити України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Financial Times, відповідаючи на питання про те, як Україна зможе діяти спільно з Європою без допомоги США.

"Проблема в тому, що Європа отримує деякі енергоресурси з Росії. Тож коли ми кажемо, чи можете ви зробити щось без Америки, сьогодні це дуже складно. Чи можете ви воювати, коли у вас є єдність Європи, і бути сильними? Так. Але проблема в тому, що це означає, єдність Європи?", – сказав президент.

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Він зазначив, що Європа підтримує Україну в багатьох питаннях, але у деяких моментах європейцям не вистачає єдності. Зокрема, частина країн не готова до нафтового ембарго з Росією, а хтось не готовий накласти санкції на ядерні компанії та станції РФ.

"Європа має бути сильною і єдиною терміново, бо є багато різних ризиків, не лише з Україною. Вони в небі використовують дрони з Румунією, Молдовою, Німеччиною, Польщею, Болгарією. Там вже багато країн. Ми все це бачимо. Це гібридні війни, гібридні операції. Поки не масовані, але це як з холодною водою в морі – 1, 2, 3, потім ти попливеш трохи згодом. Це Путін, він це намагається зробити", – наголосив Зеленський.

Тиск Європи проти РФ

Нагадаємо, 12 жовтня Євросоюз схвалив рекордний пакет санкцій проти "ядра" російського ОПК. Було схвалено обмеження проти близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу.

Видання Financial Times раніше повідомило про те, що США запропонували Європі розморозити частину російських суверенних активів та передати їх Вашингтону. Представники Трампа заявили, що ця ініціатива нібито має допомогти відновити мирні переговори. Втім Європа відмовила Вашингтону.

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