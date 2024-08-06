Російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто дзвонив міністру оборони США Ллойду Остіну по цьому питанню.

Російське Міністерство оборони просило Департамент оборони США переконати Україну не проводити операції на День ВМФ у Росії.

Як пише "Мілітарний", за даними російської сторони, українські спецслужби готували в Росії атаку на День ВМФ 28 липня, коли на параді в Петербурзі виступали Володимир Путін та голова Міноборони Андрій Бєлоусов.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто дзвонив міністру оборони США Ллойду Остіну по цьому питанню.

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Як стверджує Рябков, Ллойд Остін був вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно. Після цього Вашингтон нібито зв’язався з Києвом і попросив не робити запланованої атаки.

Рябков зазначив, що телефона розмова двох міністрів нібито мала позитивний результат для Росії та допомогла уникнути подальшої ескалації.

"Сигнал нашого військового керівництва та міністра оборони американському колезі, мабуть, мав вплив", - заявив він.

Про можливу атаку України на день ВМС РФ з посиланням на свої джерела писало також видання New York Times, зазначаючи, що під час телефонної розмови Бєлоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України до "таємної операції" проти РФ.

Видання зазначало, що досі незрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Бєлоусов. однак, за словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до "некерованого конфлікту" між РФ та США.

ЗСУ все ж атакували територію Росії 28 липня

Вночі відбувся удар по нафтобазі в Курській області Росії. За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

Зазначалося, що були зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами.

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