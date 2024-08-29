Боррель нагадав, що деякі країни-члени Європейського Союзу не постачають Україні далекобійних ракет.

У четвер, 29 серпня 2024 року, міністри закордонних справ Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі говорили про зняття обмежень на удари українських військ по цілях на території РФ.

Про це розповів високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Як він зауважив під час пресконференції, обговорювали, зокрема, можливість зняття обмежень на радіус дії зброї, яка була поставлена Україні.

"Зрештою, висновок такийу, що це – рішення окремої держави. Держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", – наголосив Боррель. Відео дня

За його словами, деякі країни-члени Європейського Союзу не постачають Україні далекобійних ракет, "тому це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".

"Тож це не рішення на європейському рівні", – резюмував Жозеп Боррель.

Удари по Росії: інші заяви

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна самостійно вирішувати, як використовувати поставлену Заходом зброю. Це стосується, зокрема, винищувачів F-16.

Раніше у США заявили, що ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Проте поки що встановлені обмеження залишаються незмінними, наголошував координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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