Боррель закликав зняти обмеження на зброю, передану Києву, – ЗМІ

Дипломат пропонує посилити військову допомогу Україні.

Глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав не обмежувати Україну, яка прагне звільнити свої окуповані РФ землі, у використанні зброї, яку надали союзники.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, відповідну заяву Боррель зробив у Брюсселі на неформальній зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу. Зокрема, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Обмеження на застосування переданої Україні зброї мають бути зняті. Вона має бути використана в повному обсязі для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії, відповідно до міжнародних правил. Про це заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Брюсселі на неформальній зовнішньополітичній раді", - пише il Messaggero.

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Як зазначає Tagesschau, Боррель також закликав ЄС надати Україні більше військової допомоги. Він висловив стурбованість через повідомлення про можливі скорочення допомоги Україні від Німеччини.

Обмеження щодо застосування іноземного озброєння

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема й у повітряному просторі Росії. Про це NOS сказав командувач Збройних сил Онно Ейхельсхайм.

Він заявив, що Нідерланди не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни. Він також зазначив, що вторгнення України на територію Росії було "блискучим із практичної точки зору".

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