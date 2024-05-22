Речник міністерства каже, що вони надають зброю для захисту в межах власної території.

Сполучені Штати Америки не змінили позицію щодо незастосування американської зброї по російській території.

Так речник Пентагону Патрік Райдер відповів на прохання озвучити ставлення Вашингтона до можливості українських атак по території РФ. "Міністр оборони (Ллойд Остін, - ред.) підкреслив, що наша політика не змінилася", - цитує його Укрінформ.

За словами Райдера, вони зосереджені на забезпеченні української армії засобами, необхідними їй для захисту в межах власної території. Він обіцяє, що Штати продовжать працювати з Україною та партнерами в цьому питанні.

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Україна хоче бити по території Росії - США проти

В останньому інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти б'ють по Україні з позицій неподалік кордону, бо розуміють, що українська армія не зможе вдарити із західної зброї у відповідь.

За його словами, Київ неодноразово закликав президента США Джо Байдена та лідерів інших країн дозволити використовувати їхню зброю для захисту.

Нагадаємо, що вчора американські конгресмени офіційно звернулися до міністра оборони США з проханням дозволити Україні бити по стратегічних цілях в РФ "за певних обставин".

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