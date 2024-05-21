Також вони хочуть, щоб США навчили роботі з F-16 більше українських пілотів.

Група конгресменів закликала міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити постачання озброєнь Україні, а також дозволити їй бити по Росії американською зброєю.

Звернення до глави Пентагону опублікував Комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки в мікроблозі X. Конгресмени заявляють, що хочуть підтримати низку термінових прохань з боку України.

Так, вони закликають Пентагон дозволити українській армії використовувати американську зброю для нанесення ударівпо стратегічних цілях на території Росії "за певних обставин".

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"Українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українські населені пункти з території Росії. Українці не можуть захистити себе через нинішню політику адміністрації. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала військовим лідерам України можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю", - йдеться у зверненні.

Також вони закликають навчити роботі з американськими винищувачами F-16 більшу кількість українських пілотів. За даними американських ВПС, до кінця цього року в США планують випустити всього 12 пілотів.

"Цього просто недостатньо. Україна перебуває у стані війни, і місця для українців мають бути пріоритетнішими, ніж для інших іноземних держав", - підкреслили конгресмени.

Вони нагадали, що союзники запросили до семи додаткових батарей Patriot для захисту території України від російських ракетних атак. Також у листі наголошується, що допомога українській армії надходить у недостатній кількості та несвоєчасно, це погіршує важку ситуацію на фронті.

"Українські офіційні особи висловлюють серйозну стурбованість, заявляючи, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Ми просимо вас разом із нами прискорити надання ресурсів, оскільки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від жорстокого нападу та агресії Росії", - йдеться у зверненні.

США проти використання своєї зброї для ударів по Росії

Раніше у Bloomberg вийшла стаття, в якій йшлося про заборону наносити удари по території РФ з американської зброї. Через це українська армія не може вражати з HIMARS склади боєприпасів і командні пункти в РФ, а також збивати російські літаки.

Міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи цю заборону, заявив, що українцям варто використовувати озброєння, отримане від Штатів, "у ближньому бою".

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