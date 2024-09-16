За словами Столтенберга, він продовжує вважати, що найбільшим ризиком для Заходу буде перемога диктатора Путіна в Україні.

Рішення про те, чи дозволити Україні використовувати західні ракети дальнього радіусу дії для ударів по території Росії, буде залежати від окремих країн. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю LBC.

"Ці рішення мають приймати окремі члени Альянсу, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань", – сказав він.

При цьому генсек НАТО наголосив, що на війні "не буває варіантів без ризиків".

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"Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою. У війні немає безризикових варіантів. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – пояснив Столтенберг.

Дозвіл на удари по Росії: останні новини

Україна очікує на дозвіл західних країн на удари по території РФ далекобійним озброєнням, яке було отримано в якості допомоги від країн-партнерів.

Як заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський, в даний час дозволу на удари вглиб території РФ немає. Він наголосив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території.

Раніше голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що Україна має тверде юридичне та військове право на удари по цілях на території РФ.

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