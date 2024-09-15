Як зазначається, українці повинні самі вирішувати.

Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер наголосив, що Україна має тверде юридичне та військове право на удари по цілях на території РФ.

Як пише The Associated Press, ця політика відображає переконання низки союзників США, навіть якщо Білий дім продовжує блокувати нові можливості для ЗСУ.

"Кожна нація, на яку напали, має право захищатися. І це право не обмежується кордоном вашої власної країни", – вважає адмірал.

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Бауер визнав, що країни мають суверенне право обмежувати зброю, яку вони надають. Генерал-лейтенант Карел Ржехка, начальник Генерального штабу збройних сил Чехії, який стояв поряд з ним, дав зрозуміти, що його країна не накладає на Київ таких обмежень на зброю.

"Ми вважаємо, що українці повинні самі вирішувати, як це використовувати", — сказав генерал.

Надання додаткової підтримки та навчання для України було ключовою темою зустрічі глав НАТО, але в суботу не було зрозуміло, чи обговорювалися дебати щодо обмежень США на удари далекобійною зброєю.

У виданні зазначили, що багато європейських країн рішуче підтримували Україну частково через хвилювання, що стануть наступною жертвою Росії.

На відкритті зустрічі президент Чехії Петр Павел широко закликав військових керівників, які зібралися в залі, бути "сміливими та відкритими у формулюванні своїх оцінок і рекомендацій". За його словами, союзники повинні "вжити правильних кроків і прийняти правильні рішення, щоб захистити наші країни та наш спосіб життя".

Військові керівники регулярно розробляють плани та рекомендації, які потім надсилаються цивільним міністрам оборони НАТО для обговорення, а потім – лідерам країн альянсу.

Війна в Україні - обмеження на використання далекобійної зброї

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американські ATACMS.

The Guardian писало, що США та Британія дозволили удари по Росії, але це не оголошується.

BILD стверджує, що у стратегії перемоги у війні від Зеленського є вимога дозволити розгортання західного далекобійного озброєння для ударів по території РФ та готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту, таким чином це буде "тимчасове заморожування ситуації".

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