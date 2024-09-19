Україна не може повноцінно реалізувати своє право на самооборону без скасування чинних обмежень на застосування західного озброєння, вважають європейські депутати.

Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу зняти наявні обмеження, які заважають Україні застосовувати західні системи озброєнь для ураження законних військових цілей на території Росії. Як повідомляє сайт ЄП, відповідну резолюцію підтримало 425 європейських депутатів, 63 утрималось і 131 виступили проти.

У тексті резолюції сказано, що без скасування чинних обмежень, Україна повноцінно не може реалізувати своє право на самооборону і залишається уразливою перед нападами на її цивільне населення та інфраструктуру.

У Європарламенті підкреслили, що недостатні обсяги постачання боєприпасів та обмеження на їхнє застосування створюють ризик того, що будуть зведені нанівець докладені раніше зусилля. Також євродепутати висловили жаль у зв'язку зі зменшенням обсягів двосторонньої військової допомоги для України від країн ЄС.

Відео дня

Депутати ЄП підтвердили заклик до країн-членів ЄС виконати їхні зобов'язання, взяті у березні 2023-го року, щодо надання Україні одного мільйона снарядів, і прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони, у тому числі німецьких ракет TAURUS.

Крім того, в ЄП повторили позицію про те, що усі країни Євросоюзу і союзники НАТО повинні колективно та індивідуально зобов'язатися щорічно виділяти на військову підтримку України не менше ніж 0,25% від їхнього ВВП.

Ще депутати ЄП наголосили, що мають зберігатися та розширюватися санкції проти Росії, Білорусі та інших країн, які надають Росії військові технології та технології подвійного призначення. У резолюції засуджується постачання Іраном балістичних ракет до Росії та висловлюється заклик щодо посилення санкцій проти Ірану та Північної Кореї за їхню причетність до підтримки війни Росії проти України.

Депутати ЄП хочуть бачити запровадження санкцій проти більшої кількості китайських фізичних та юридичних осіб, а також запровадження жорсткіших заходів для систематичного вирішення питання обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами і країнами, які не є членами Євросоюзу.

Разом з тим, у резолюції сказано про необхідність конфіскації російських активів для компенсації завданих Україні руйнувань.

Україна очікує зняття обмежень на удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що на сьогодні США, Велика Британія, Франція та Німеччина надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення. За його словами, саме від цих чотирьох країн потрібен дозвіл на її використання по території ворога.

12 вересня видання The Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS. За даними видання, Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: