У четвер він має виступити із заявою.

Німецька опозиція вимагає від канцлера Олафа Шольца пояснень щодо зміни в політиці щодо ударів західною зброєю по Росії. У нього відповідають, що це треба було зробити раніше.

Віце-канцлер Роберт Хабек заявив, що Україна має запобігати російським атакам, щоб захистити життя своїх людей, а заборона лише призведе до загибелі більшої кількості українців. "Зараз постанова стосується чітко локалізованого регіону навколо Харкова. Для самооборони, для захисту. Але правда і те, що все, що ми вирішили, можна було б вирішити швидше," - сказав він в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

Вондночас політик вважає, що Шольца не можна звинувачувати у зволіканні. "Це неправильне слово. Існують надзвичайно складні рішення, які потрібно ухвалювати, і саме тому добре все ретельно зважувати. У цьому випадку було прийнято правильне рішення", - додав Хабек.

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Зазнчається, що у четвер, 6 червня, німецький канцлер планує зробити урядову заяву про поточну ситуацію з безпекою в Бундестазі.

Берлін дозволив бити по РФ своєю зброєю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вже понад 15 країн виступили за зняття заборони бити західною зброює по російській території. Шольц заявляв, що Україна може захищатися доти, доки дотримується умов країн-постачальників зброї і міжнародного права.

Пізніше стало відомо, що заборону зняла і Німеччина. Канцлер заявив, що це не призведе до ескалації, а саме рішення ретельно обговорювалося з союзниками.

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