В офісі канцлера Олафа Шольца тепер заявляють, що Україна може завдати удару "по території агресора".

Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх сумнівів щодо дозволу Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою наданої зброї.

Politico нагадує, що у вівторок канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, що поставляється Німеччиною, "у рамках міжнародного права", що дасть змогу використовувати її проти такого агресора, як Росія.

Зазначається, що це було не так ясно, як в інших країнах щодо цієї теми. У середу Берлін зробив спробу прояснити плутанину щодо того, що мав на увазі Шольц.

Відео дня

Прес-секретар Шольца Штеффен Хебестрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, і [можуть] поширюватися і на територію агресора". Водночас він підкреслив, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони "конфіденційні".

Хебестрайт далі стверджував, що заява Шольца річної давності, в якій він сказав, що існує "консенсус" про те, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на російській землі, була "констатацією фактів", що була вірною на той момент, але не обов'язково може бути застосована до майбутнього.

Людина, знайома з позицією уряду Німеччини, також повідомила, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей усередині Росії, не вдаючись у подробиці.

"Мені здається дивним, - заявив Шольц журналістам у вівторок, - коли деякі люди дискутують і кажуть, що їм [українцям] не дозволено захищатися і вживати відповідних для цього заходів".

Дозвіл на удари по території РФ

Союзники реагують на тиск з боку Києва, який вимагає прямо дозволити Україні вражати цілі всередині Росії західною зброєю, щоб зупинити контрнаступ і бомбардування Москви.

Президент Франції Еммануель Макрон, який виступав разом із Шольцем у вівторок, заявив: "Ми повинні дозволити [українцям] нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цивільні або військові цілі".

Інші країни залишають ще менше двозначності.

"Польська зброя, що поставляється в Україну, не має обмежень. Українці можуть використовувати її на свій розсуд", - заявив заступник міністра оборони Цезар Томчик.

Вас також можуть зацікавити новини: