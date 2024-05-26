Міністр закордонних справ озвучив позицію країни.

Італія хоче миру, але виступає проти надання Україні дозволу бити по території Росії західною зброєю.

Так міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні відреагував на нещодавній заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. "Ми є невід'ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально. Вибір Києва - це вибір Києва. Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України. Ми працюємо заради миру", - цитує міністра Ansa.

За його словами, з боку Росії надходять заяви, що "також провокують гібридну війну, яка вже ведеться". "Але ми завжди повинні працювати для миру і знижувати тон", - додав Таяні.

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Лідер партії Італійські ліві Нікола Фратоянні звинуватив генсека НАТО у використанні безвідповідальних та небезпечних слів. "Ми стоїмо перед черговим кроком до військової ескалації. Справжнє безумство, яке ставить світ на межу атомної війни", - заявив він.

Демократ Артуро Скотто каже, що ця заява нібито перетворює захист України на "наступальну ескалацію НАТО". "Мені здається, що це неправильна позиція. Наступним кроком будуть війська, а потім хтозна-що. Зупиніть цей дрейф і поверніться до політики", - зазначив він.

Лідер групи "Ліга" Массіміліано Ромео та лідер M5S Франческо Сільвестрі також заявили про ядерну загрозу та можливість світової війни. За словами останнього, до такої війни світ ведуть ті, хто надсилає зброю в Україну та Ізраїль.

Дозвіл бити по території Росії: останні новини

Як відомо, раніше західні союзники виступали проти ударів по російській території їхньою зброєю, пояснюючи це страхом перед ескалацією та можливістю застосування ядерного озброєння.

Нещодавно стало відомо, що таку заборону скасувала Велика Британія. Сполучені Штати Америки, попри звернення Києва та заклики низки конгресменів, досі відмовляються надати такий дозвіл.

Днями генеральний секретар НАТО закликав союзників скасувати цю заборону. Згодом стало відомо, що Швеція також не проти використання їхньої зброї по території Росії.

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