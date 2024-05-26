Про це заявив міністр оборони країни.

У Швеції визнали, що Україна має право використовувати поставлену шведську зброю для ураження об’єктів на території Росії. Як пише Hallandsposten, про це відповів у коментарі міністр оборони країни Пол Йонсен.

Він зазначив, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", - зазначається у повідомленні.

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Заборона на удари західною зброєю по РФ

З моменту перших поставок західної зброї в Україну діяла заборона на її використання для ударів по території РФ. Однак, за даними NYT, консенсус навколо цього питання розпадається - в адміністрації Байдена тривають дебати щодо послаблення заборони.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що уже зараз є країни, які надали Україні зброю без обмежень на удари по РФ.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії, щоб "запобігти перетворенню війни в Україні на "велику війну".

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