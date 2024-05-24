Також Столтенберг дорікнув європейцям через зрив поставок вже обіцяних боєприпасів.

Країни-партнери України повинні скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об’єктах на території РФ. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

Як зазначає видання, генеральні секретарі НАТО зазвичай не критикують політику найбільшої та найважливішої країни-члена Альянсу – Америки. Але Столтенберг, зробив саме це: не називаючи США прямо, він дав чітко зрозуміти, про кого йдеться.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні. Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться на Харківщині, поблизу кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії дуже ускладнює їм захист", – сказав генсек.

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Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами.

"Ми повинні пам’ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії", – наполягає Столтенберг.

Разом з тим генсек розкритикував неспроможність європейських країн виконати вже взяті на себе зобов’язання щодо поставок зброї.

"Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів. Ми не побачили нічого близького", – сказав він.

Столтенберг визнав, що НАТО має уникати прямої конфронтації з РФ. Разом з тим він бачить різницю між постачанням зброї і прямою участю у воєнних діях.

"Ми проводимо навчання, ми постачаємо зброю, боєприпаси для України, але ми не будемо брати пряму участь з території НАТО в бойових діях над або в Україні. Тож це інша річ", – наголосив він і додав, НАТО не планує посилати війська в Україну попри публічні заяви президента Франції.

Захід може зняти заборону на удари по РФ

Як писав УНІАН, з моменту перших американських поставок зброї в Україну Білий дім забороняв використовувати її для ударів по російській території. Однак, за даними New York Times, консенсус навколо цієї політики розпадається. Наразі всередині адміністрації президента тривають активні дебати щодо послаблення заборони.

Показово, що цю заборону розкритикував навіть спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, який півроку блокував нову програму військової допомоги Україні. За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" - це "не дуже хороша політика" для США.

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