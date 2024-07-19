Він став першим з 1997 року іноземним лідером, який особисто звернувся до британських міністрів.

Президент Володимир Зеленський просить нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера продемонструвати лідерство у питанні застосування далекобійної зброї по території Росії.

Як пише The Guardian, у зверненні до британського уряду він заявив, що зняття обежень на застовування західної зброї допоможе Україні зміцнити свою оборону та убезпечити передові позиції. Зокрема, це дозволить знищити осередки концентрації зброї на території Росії.

Зеленський додав, що Україна все ще не отримала головної відповіді щодо ударів далекобійною зброєю по РФ. "Я прошу вас продемонструвати своє лідерство", - звернувся він Стармера.

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Як повідомили на Даунінг-стріт, президент взяв участь у позачерговій раді міністрів та поінформував вищих представників нового уряду про ситуацію на лінії фронту. Він став першим іноземним лідером, який особисто звернувся до британських міністрів з 1997 року - тоді прем'єр Лейбористської партії Тоні Блер запросив президента США Білла Клінтона.

"Україна є і завжди буде в центрі пріоритетів цього уряду, тому абсолютно доречно, що президент Зеленський виголошує історичну промову перед моїм кабінетом", - сказав Стармер.

Візит Зеленського до Великої Британії

Нагадаємо, що вчора український президент прибув на саміт Європейського політичного співтовариства, де обговорювалися заходи протидії російському "тіньовому флоту".

Велика Британія також оголосила про санкції проти танкерів, які використовуються для перевезення російського чорного золота. Також в уряді заявили, що зустріч дала змогу Європі "згуртуватися навколо України перед обличчям невизначеності, спричиненої можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому".

Сьгодні український лідер зустрівся з новим британським прем'єром Кіром Страмером, ставши першим іноземним гостем резиденції.

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