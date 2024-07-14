Він пояснив, як змінилася ситуація після наступу РФ на Харківщині.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує скасування заборони на удари по військових об'єктах в Росії.

В інтерв’ю інформаційному телемарафону він зазначив, що право України атакувати легітимні військові цілі на російській території чітко визначено міжнародним правом. "Оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає також удари по правомірним цілям на території агресора. Для мене це абсолютно ясно", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу нагадав, що українські сили уражали із західної зброї цілі РФ на окупованій території, однак наступ на Харківському напрямку це змінив. "У цьому випадку лінія фронту і кордон з Росією майже збігаються. І як тут очікувати, що Україна не буде атакувати артилерію або аеродроми, які розташовані одразу по інший бік фронту?" - підкреслив він.

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Також Столтенберг зазначив, що не всі країни-члени Північноатлантичного Альянсу вводили обмеження на використання своєї зброї, а деякі послаблюють заборони вже зараз.

Удари по території Росії

Ще наприкінці травня генеральний секретар НАТО заявив, що настав час скасувати заборону використовувати західну зброю для ударів по об'єктах у Росії.

Після цього понад 10 країн-членів Альянсу зробили заяви про те, що Україна повинна мати змогу захищатися від російських атак. Згодом у Сполучених Штатах Америки також скасували заборону на такі удари, однак лише частково.

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