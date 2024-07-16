Заходи реагування обговорюватимуть у кулуарах засідання Європейського політичного співтовариства.

Велика Британія і група країн Євросоюзу мають намір вжити нових заходів проти "тіньового флоту" нафтових танкерів, який РФ використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела і відповідні документи. За їхніми даними, план мають схвалити в кулуарах засідання Європейського політичного співтовариства, яке відбудеться вже цього четверга, 18 липня.

Держави мають намір обмінюватися інформацією про російський флот, щоб координувати заходи реагування на ризики, які створюють його кораблі та посередники. Також вони працюватимуть із приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами.

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За даними журналістів, країни створять групу для термінового вжиття "конкретних заходів", щоб Росії було ще складніше отримувати прибуток зі своїх нафтових ресурсів. Один зі співрозмовників сказав журналістам, що ці заходи можуть призвести до збільшення санкційного списку російських суден.

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших держав, що залежать від світових морів і океанів. Багато суден цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, що порушує основні стандарти і правила безпеки та охорони навколишнього середовища", - йдеться в документі.

Боротьба з "тіньовим флотом" Росії

Ще наприкінці 2022 року Financial Times повідомляла, що Москва створила "флот" із понад 100 танкерів, який допоможе їй перевозити нафту в умовах санкцій.

Євросоюз заборонив імпорт з Росії сирої нафти, що доставляється морським шляхом, і очищених нафтопродуктів. Також країни ЄС домовилися про введення стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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