У США також згадали, як дозволили Україні використовувати зброю у прикордонних регіонах країни.

Позиція США щодо застосування Україною американського озброєння для ударів по території РФ залишається незмінною. Про це заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Сміт перед зустріччю міністрів НАТО в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Наразі у мене немає оголошень щодо змін у політиці США. Я бачу, що ми досі перебуваємо на тих же засадах, що й раніше, а саме, що ми надаємо всю необхідну допомогу Україні для захисту її території", - наголосила Сміт.

Також вона згадала, як США дозволили застосовувати передану зброю у прикордонних областях, а саме навколо Харкова, аби захистити міста України та позиції захисників від російських обстрілів.

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Крім того, посол зазначила, що в межах міністерської зустрічі в Брюсселі проведуть засідання Ради Україна-НАТО, в якому візьме участь міністр оборони Рустем Умєров. Зокрема партнери очікують, що він розповість про ситуацію на полі бою та представить плани України на найближчі тижні та місяці.

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ - що відомо

Як писав УНІАН, видання Reuters зазначило, що Велика Британія, як і раніше, не дає дозволу на далекобійні удари вглиб території Росії. Цього дотримуються і США. Зокрема позиція Британії щодо використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів вглиб РФ залишається незмінною.

Водночас експерти Der Spiegel наголосили, що саме у війні змінить дозвіл на глибокі удари по РФ. За їхніми словами, якщо б Україна могла бити по командних центрах та аеродромах, це не лише завадило повітряним операціям росіян, проте й послабило російські можливості радіолокації та радіозв’язку.

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