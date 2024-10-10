Позиція Великої Британії щодо використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів вглиб РФ залишається незмінною.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон, де зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили підтримку, яка знадобиться Україні у війні з Росією в найближчі місяці.

Про це повідомляє Reuters. Речник британського премʼєра також підтвердив позицію Лондона щодо того, що Україна має право, за певних обставин, завдавати ударів по цілях на території Росії. Водночас він наголосив, що позиція Великої Британії щодо використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів вглиб РФ залишається незмінною.

"Очевидно, що ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію. Але жодна війна ніколи не була виграна однією зброєю. Що стосується конкретно Storm Shadow, то позиція уряду Великої Британії щодо використання ракет великої дальності не змінилася", – заявив речник Стармера.

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Закордонні візити Зеленського

9 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом доби зустрінеться окремо у кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії і Німеччини.

Він уже відвідав Британію та побував у Франції, де зустрівся із Еммануелем Макроном. Зараз президент перебуває в Італії – він уже зустрівся із премʼєркою країни Джорджею Мелоні.

Зазначимо, що у Лондоні Зеленський зустрівся і з новопризначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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