Остін заявив, що Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі.

Міністр оборони Сполучених Шатів Америки Ллойд Остін заявив, що українські атаки по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

Як пише Bloomberg, така заява прозвучала на сенатському комітеті у справах збройних сил. "Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - сказав мінстр.

У відповідь сенатор-республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин. "Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів", - сказав він.

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Також на засіданні Остін знову закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, нагадавши, що це забезпечує робочі місця для американців.

Реакція США на удари по НПЗ:

Нагадаємо, цієї весни Україна активно била по російських об'єктах нафтогазової галузі. З'ясувалося, що окупанти не в змозі захистити свої об'єкти.

Незабаром у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингон просив Україну не бити по російських НПЗ, адже це може призвести до зростання цін на нафту, а також до помсти з боку Москви. Удари продовжилися.

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