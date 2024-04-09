Міністр оборони Сполучених Шатів Америки Ллойд Остін заявив, що українські атаки по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на світові енергетичні ринки.
Як пише Bloomberg, така заява прозвучала на сенатському комітеті у справах збройних сил. "Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - сказав мінстр.
У відповідь сенатор-республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин. "Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів", - сказав він.
Також на засіданні Остін знову закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні, нагадавши, що це забезпечує робочі місця для американців.
Реакція США на удари по НПЗ:
Нагадаємо, цієї весни Україна активно била по російських об'єктах нафтогазової галузі. З'ясувалося, що окупанти не в змозі захистити свої об'єкти.
Незабаром у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингон просив Україну не бити по російських НПЗ, адже це може призвести до зростання цін на нафту, а також до помсти з боку Москви. Удари продовжилися.