Міністр фінансів США сказав, що президент України 28 лютого "зруйнував те, що було найлегшою справою у світі".

Президент України Володимир Зеленський кілька разів відмовлявся підписати зі США угоду про корисні копалини і, зрештою, 28 лютого у Білому домі "зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі", заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

Міністр розповів, ніби спочатку Зеленський "був у настрої підписати угоду", коли Бессент приїжджав до Києва.

"У нас була жвава дискусія, і я сказав йому: "У вас там 50 репортерів. Я тут, щоб показати, що немає жодних розбіжностей між американським народом, російським народом, між, вибачте, українським народом, між американським керівництвом і українським керівництвом. Я сказав: "Ви відкрили величезну прірву, як гранд-каньйон. Що ми скажемо цим людям?", - каже Бессент.

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За його словами, Зеленський тоді пообіцяв підписати угоду в Мюнхені.

"Він не підписав її, було багато розмов... А потім він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі", - наголосив Бессент.

Він додав, що "усе було підготовлено до підписання на столі, але воно так і не було підписано".

Також американський міністр вважає, що росіянам не сподобалася угода про корисні копалини, яку США збираються укласти з Україною, "тому що вони думали, що це дійсно щось стабільне для народу США і України". На його думку, про це свідчить те, що РФ бомбила Київ за 4 години до його приїзду до столиці України, хоч до того не бомбила з листопада.

Бессент розповів, що угода про надра є "частиною мирного плану" президента США Дональда Трампа, і ця угоду "зробить кілька речей".

"По-перше, це зробить США та Україну партнерами, зв’яже нас ближче. Друге – це буде сигналом російському керівництву, що США не кидають Україну. По-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічну зацікавленість і що ми не просто надавали ці величезні гранти. І це може бути довгострокове партнерство", - наголосив він.

Угода про корисні копалини: останні новини

Як повідомляв нещодавно УНІАН, українська делегація найближчими днями відвідає США для переговорів щодо угоди про корисні копалини. За словами міністра Бессента, візит відбудеться "або наприкінці цього, або на початку наступного тижня", щоб обговорити угоду про економічне співробітництво між двома країнами. Він сказав, що українці "найняли адвоката" і що з американської сторони угода "готова".

Зеленський заявляв, що угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС. Він повідомив, що над новим проєктом цієї угоди працюють українська і американська команди, зокрема юристи. Він також сказав, що не вбачає потреби обговорювати про якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи.

Водночас ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднену в ЗМІ угоду про надра назвав "історією про неприйнятність". Мовляв, нинішня команда в США вважає, що якщо наше виживання залежить від них, то ми повинні віддати все, що вони захочуть. Він підкреслив, що в першій угоді, яку мали підписати в Вашингтоні, не було нічого поганого, в перспективі вона була б вигідною для України.

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