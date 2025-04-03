Метою візиту будуть переговори щодо угоди про цінні копалини.

Українська делегація найближчим часом відвідає Сполучені Штати для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, візит відбудеться "або наприкінці цього, або на початку наступного тижня", щоб обговорити угоду про економічне співробітництво між двома країнами.

При цьому він сказав, що українці "найняли адвоката" і що з американської сторони угода "готова".

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"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - заявив він.

Угода про надра зі США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 березня до Міністерства закордонних справ України дипломатичними каналами від США надійшов новий варіант угоди про мінеральні ресурси.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна налаштована на підписання цього документа, який має відповідати національним інтересам, як США, так і України.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин. При цьому, як пригрозив Трамп, якщо це станеться, то у Зеленського будуть великі проблеми.

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