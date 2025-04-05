Контингент сформує коаліція країн, а не лише Франція та Британія.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що одними з перших миротворців, які опиняться в країні, точно будуть французькі військові.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу він зазначив, що сьогодні саме Франція та Велика Британія представляють ідею відправлення європейського миротворчого континенту в Україну. Розповісти деталі щодо термінів та кількості військових він поки не може.

Зеленський повідомив, що перед візитом британської та французької військових делегацій до Києва велася серйозна робота, до якої залучили головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заступника керівника Офісу президента Павла Палісу, начальника Генштабу Андрія Гнатова та генерала Євгена Мойсюка.

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"Вони працювали достатньо довго. Це не перша зустріч. Але, як мені здається, така фундаментальна - одна з перших. Сьогодні вже два місяці, як ми працюємо над цим".

За словами президента, під час зустрічі обговорювалися дати залучення миротворців, оскільки дуже важливо розуміти, на якому саме етапі домовленостей країна може розраховувати на них.

Він зазначив, що в цей процес включилися не лише Париж і Лондон, а й багато інших країн. Обговорюється присутність партнерів на землі, морі та у небі, а також протиповітряна оборона і "деякі делікатні речі":

"Це буде коаліція. Я думаю, що нам ще потрібен десь місяць. Ми вважаємо, що не довше. І ми будемо повністю з розумінням цієї інфраструктури".

Відтепер робота триватиме у постійному форматі - заплановані щотижневі зустрічі на рівні військових.

Миротворці в Україні

Коаліція охочих, яку очолили Велика Британія та Франція, це неформальне об’єднання держав, готових взяти участь у міжнародній місії на території України.

У Офісі президента повідомляли, що наразі 10-12 країн висловлюють готовність долучитися до формування військового контингенту для України.

Нагадаємо, Росія виступає категорично проти розміщення іноземних військ в Україні. У Москві заявили, що сприйматимуть їхнє залучення як втручання.

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