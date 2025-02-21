Раніше США хотіли отримати половину українських ресурсів і дуже образилися, коли Зеленський відхилив таку угоду.

Українські та американські посадовці прагнуть цього тижня подолати розбіжності у поглядах на угоду щодо американських інвестицій у видобуток українських корисних копалин. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Співрозмовник видання розповів, що після публічних закидів про "диктатора"-Зеленського, які зробив Дональд Трамп, українські чиновники зараз активно обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом, який якрах перебуває у Києві з робочим візитом.

Зеленський, який відхилив початкову пропозицію США про передачу США половини доходу від українських корисних копалин, після вчорашньої зустрічі із Келлогом заявив про "відновлення надії".

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Співрозмовник Bloomberg наголосив, що початкова пропозиція США порушувало українське законодавство. Тому Київ запропонував власні поправки до цієї пропозиції, аби угода була вигідною обом сторонам.

Угода про українські ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, союзники України у Вашингтоні схиляють президента Володимира Зеленського до підписання угоди про корисні копалини. За їхніми словами, так український лідер може врятувати свої відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Також ми розповідали, що держсекретар США Марко Рубіо "був засмучений" відмовою Зеленського підписати угоду про цінні метали тиждень тому. За його словами, насправді Зеленський перед тим начебто чітко погодився на укладення угоди.

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