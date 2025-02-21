Рубіо стверджує, що Зеленський спочатку погодився на угоду.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "був засмучений" результатами обговорення з президентом України Володимиром Зеленським угоди про цінні метали. За його словами, насправді Зеленський на зустрічі чітко погодився на укладення угоди.

В інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж він нагадав, що обговорював угоду на зустрічі із Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені минулої п'ятниці.

Ми пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві не тому, що намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що вважаємо це гарантією безпеки, оскільки ми є вашим партнером у важливих економічних починаннях", - сказав Рубіо.

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Він підтвердив, що США хочуть укласти цю угоду, оскільки це дасть змогу "компенсувати кошти платників податків... і крім того, ми зацікавлені в безпеці України".

При цьому Рубіо заявив, що Зеленський на зустрічі погодився на угоду.

"Він сказав: "Звичайно, ми хочемо укласти цю угоду. У ній є сенс. Єдине, мені потрібно провести її через законодавчий процес. Вони повинні її схвалити", - розповів Рубіо.

Однак пізніше, за словами Рубіо, він прочитав, що Зеленський заявив, що відхилив угоду. Як заявив держсекретар США, "це його засмутило", оскільки на зустрічі "все було не так".

"Ми намагаємося допомогти... має бути якийсь рівень вдячності", - заявив він.

Угода про українські ресурси

Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент приїжджав до Києва і привіз американський варіант угоди про доступ США до викопних ресурсів України. Однак президент Володимир Зеленський угоду не підписав ні в присутності Бессента, ні наступного дня на безпековому форумі в Мюнхені.

За даними Financial Times, причиною відмови було те, що США ультимативно вимагали від України передати права на половину всіх викопних ресурсів України, не пропонуючи жодних гарантій безпеки у відповідь. Тому Київ хоче домовитися про кращу угоду.

Зеленський підтвердив, що Україна не відмовляється від угоди як такої, але хоче, щоб вона була корисною.

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