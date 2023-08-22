Рішення стане офіційним, коли український посол прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти президентці.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті – професора Ужгородського національного університету, воїна ЗСУ Федора Шандора.

Як повідомляє телеканал ATV, підписане рішення президентки Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України відправили в МЗС для контрасигнації міністром.

Рішення президентки набуде чинності, коли посол прибуде до Будапешта та вручить їй вірчі грамоти.

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Федір Шандор - що відомо про нового посла України

Федір Шандор - професор Ужгородського національного університету, який став відомим після того як пішов добровольцем на війну в лютому 2022 року і читав лекції студентам з окопів, коли не брав участі в боях.

Українського посла в Будапешті немає вже більше року. В липні минулого року президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп, яка працювала в Угорщині з травня 2016 року.

Кілька місяців тому Україна відправила прохання про агреман для Шандора, але МЗС Угорщини погодило його тільки на початку серпня. Як повідомляють ЗМІ, така ситуація виникла нібито через небажання президента України Володимира Зеленського вести діалог з угорською колегою.

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