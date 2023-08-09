Підписаний Новак агреман передадуть до МЗС Угорщини для погодження міністром Петером Сійярто.

Президент Угорщини Каталін Новак погодилась на призначення українського посла, професора Ужгородського національного університету, військового ЗСУ Федора Шандора.

Як повідомив угорський телеканал ATV, підписаний Новак агреман відправлять до МЗС Угорщини для погодження міністром Петером Сійярто. Рішення буде опубліковано після приїзду Шандора в Будапешт і вручення вірчих грамот президенту країни.

За даними ЗМІ, прохання про агреман для Шандора до офіційного Будапешта Київ відправив кілька місяців тому, але Угорщина схвалила його тільки тепер.

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Як повідомляють ЗМІ, така ситуація виникла нібито через небажання президента України Володимира Зеленського вести діалог з угорською колегою.

Чому саме угорська сторона зараз змінила свою позицію, не уточнюється. Але, за даними ATV, у Новак заплановано візит в Київ на 23 серпня для участі в саміті Кримської платформи, а перед тим вона поїде на Закарпаття, де зустрінеться з угорською меншиною.

Як прокоментувала голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева, вибір на Шандора припав, оскільки Київ хоче відправити до Будапешта посла, який має угорське коріння. Вона зазначила, що українська влада шукала передусім не дипломата, а людину, яка має хороші мовні та культурні зв'язки з країною, має хорошу професійну підготовку і здатна вести серйозні переговори.

Хто такий Федір Шандор

Чоловік став відомим після того як пішов добровольцем на війну в лютому 2022 року і читав лекції студентам з окопів, коли не брав участі в боях.

Посол України в Угорщині

Українського посла в Будапешті немає вже більше року. В липні минулого року президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп, яка працювала в Угорщині з травня 2016 року.

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