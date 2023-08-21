Ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною.

Туреччина та Угорщина уклали історичну угоду щодо постачання природного газу.

Як повідомляє турецька газо- та нафтопровідна державна компанія BOTAŞ, угода передбачає початок поставок природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року. В компанії зазначили, що ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною.

"Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу", - повідомили в компанії.

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Окрім того, було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.

Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

Ситуація з газом в Угорщині

Угорщина отримує газ з Росії за контрактом, підписаним у 2021 році строком на 15 років. Через Україну, а потім через Словаччину та Австрію, в Угорщину надходить 1 млрд куб.м газу на рік, ще 3,5 млрд куб. м йдуть по "Турецькому потоку", а потім через Сербію.

В даний час Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", що проходить по території Сербії.

19 серпня 2023 року міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина готова пустити російський газ через "Турецький потік".

21 серпня 2023 року Сійярто заявив, що у разі припинення транзитної газової угоди між Україною і Росією Сербія готова наростити транзит російського газу до Угорщини.

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