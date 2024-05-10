За словами Орбана, Китай нібито є одним зі стовпів нового світового порядку.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт підтримує так званий мирний план Китаю щодо врегулювання війни в Україні.

"Сьогодні Європа на боці війни, єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, а також підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир", – заявив він на спільній пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише Hirado.

За словами Орбана, Китай нібито є одним зі стовпів нового світового порядку. У зв'язку з цим він заявив, що Угорщина підтримує мирну ініціативу, представлену лідером КНР.

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Війна в Україні - позиція Китаю

Понад рік тому Пекін висунув документ із 12 пунктів, у якому викладалися загальні принципи припинення війни, але не вдавалися в подробиці. На той час цей план був зустрінутий прохолодно як у Росії, так і в Україні.

Підтримка Китаю допомагає Росії продовжувати вести свою агресивну війну проти України, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Він сказав союзникам по Північноатлантичному Альянсу, що Китай допомагає Росії в масштабах, які "викликають занепокоєння" у Штатів.

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