Особливо Білий дім турбує надання Росії палива для ракет.

Китай поглиблює свою підтримку військово-промислового комплексу Росії. Це не лише сприяє війні в Україні, а й загрожує іншим країнам.

З таким попередженням виступив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ Євросоюзу та НАТО, пише Financial Times. За даними журналістів, він сказав, що Пекін допомагає Москві "в масштабах, що викликають занепокоєння".

Мова йде про надання країні-агресору певних інструментів та ресурсів, а також про проведення технічних експертиз. Допомога особливо зосереджена на виробництві оптичного обладнання і ракетного палива, а також на космічному секторі РФ.

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"Попередження були чіткими. Відбувся зсув, і це відчувалося в залі... Це був новий розвиток подій. Це було дуже вражаюче", - сказав журналістам співрозмовник, який чув звернення Блінкена.

Держсекретар закликав союзників зробити три речі: висловити занепокоєння безпосередньо Китаю, публічно говорити про це, а також вжити заходів щодо організацій і компаній, які зміцнюють промислову базу РФ. Знайома з ситуацією людина розповіла, що адміністрацію президента Джо Байдена особливо турбує надання Росії палива для ракет.

Реакція світу на співпрацю КНР та Росії: останні новини

Нагадаємо, 2 квітня Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Повідомлялося, що американський президент закликав Китай не допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази.

Очікується, що міністр фінансів США Джанет Єллен планує підняти питання російсько-китайської торгівлі на переговорах з високопоставленими чиновниками КНР.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай підтримує військову економіку Росії, а Північна Корея та Іран постачають їй значну кількість зброї та боєприпасів.

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