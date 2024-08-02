Цього року у претендентів частіше вимагають військовий квиток.

В Естонії заявили, що продовжать видавати посвідку на проживання українцям навіть із простроченими паспортами.

ERR пише, що в українському посольстві незадоволені цим рішенням. "На момент повномасштабного вторгнення законодавство про військовий облік не було досконально опрацьовано. Тому зараз, скажімо так, проходить етап оновлення даних. І як держава Україна зобов'язана знати, хто де перебуває і який мобілізаційний ресурс у нас є", - сказав посол України Максим Кононенко.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії кажуть, що не бачать причин відбирати в людини право на проживання в країні, якщо вона не порушує закон. "Посвідка на проживання пов'язана не з паспортом, а з людиною. Якщо у людини є право жити в Естонії, то продовжувати свою посвідку на проживання можна", - сказав глава відділу міграційної політики Янек Мягі.

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Віце-канцлер МВС Йоозеп Каазік розповів, що цьогоріч Департамент поліції та прикордонної охорони значно частіше вимагає військовий квиток від претендентів на посвідку на проживання, однак це не означає, що його відсутність буде вирішальною в разі ухвалення негативного рішення.

"Неправомірно стверджувати, що це питання стосується лише українців. Вимога бути готовим підтвердити свій можливий зв'язок або відсутність зв'язку зі збройними силами або службами безпеки іноземної держави поширюється на всіх громадян третіх країн, які хочуть переїхати до Естонії в рамках Закону про громадян іноземних держав", - пояснив він.

Українці в Естонії

На початку року прем'єр-міністр країни Кая Каллас розповіла, що обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським питання повернення українців до країни.

Вона заявила, що Естонія не піде на це, оскільки тут громадяни України отримали тимчасовий захист і не можуть бути депортовані. Каллас переконана, що Україна має працювати над тим, щоб люди самі поверталися додому.

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