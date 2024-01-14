В Талліні кажуть, що немає підстав сиииломіць видавати біженців Україні.

Естонія не буде силоміць повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку, Київ повинен стимулювати їх повернення на добровільних засадах. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у відеоінтерв’ю The Kyiv Independent.

Вона визнала, що питання повернення українських біженців на батьківщину обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллін цього тижня. Каллас зауважила, що механізм депортації до українських біженців в Естонії не може бути застосований, оскільки ці люди перебувають в країні на законних підставах.

"З нашої точки зору, вони мають право бути тут, якщо вони дотримуються встановлених правил. Після того, як вони прибули сюди, Європейський Союз надав їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо нічого робити для їх екстрадиції. Це завдання України – звертатися до людей, які тут знаходяться, і запросити їх назад допомогти своїй Батьківщині", – сказала прем’єр-міністр.

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Питання мобілізації українців, що виїхали за кордон

Як писав УНІАН, у грудні українська влада заговорила про необхідність повернути з-за кордону військовозобов’язаних. Так міністр оборони Рустем Умєров казав, що українські чоловіки, придатні до військової служби, повинні повернутися з Європи і поповнити ряди української армії. Тим, хто не послухається, він погрожував санкціями.

Загалом цю ідею підтримали і в Офісі президента.

Наприкінці грудня в Раду було внесен законопроект про посилення мобілізації, який зокрема передбачав певні обмеження для громадян за кордоном, які не стали на військовий облік. Але зараз цей законопроект вже відкликано на доопрацювання.

Тим часом аналітики попереджають, що спроба силоміць повернути чоловіків з-за кордону не дасть відчутної користі, але дуже нашкодить іміджу країни.

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