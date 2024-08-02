Прем'єр країни прокоментував нещодавню заяву українського посла.

Молдова діятиме в межах міжнародного законодавства в питанні видачі Україні чоловіків мобілізаційного віку .

Про це в інтерв'ю NewsMaker заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан. Його попросили прокоментувати слова посла України в Молдові Марка Шевченка про те, що між Києвом і Кишиневом триває певний діалог щодо цього питання.

"В України є такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил і прав людини. Ми будемо діяти відповідно до законів міжнародного права", - відповів прем'єр. Відео дня

На запитання журналіста, чи означає це, що Молдова не збирається повертатися українців, Речан відповів коротко: "Ми будемо дотримуватися міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини".

Українці в Молдові

Раніше посол Марко Шевченко розповів, що обговорюється можливість повернення чоловіків, які виїхали з країни незаконно, і не отримали притулок у Молдові.

Навесні в міністерстві внутрішніх справ Молдови сказали, що готові допомагати Україні затримувати людей, які намагаються перетнути кордон без дозволу. Також вони працюють над усуненням незаконних "схем" на своїй території.

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