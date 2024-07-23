За словами посла, певна кількість втікачів, яких зупинили прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина "діваються незрозуміло куди".

Україна веде з Молдовою "певний діалог" щодо можливості повернення українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон незаконно. Про це повідомив посол України Марко Шевченко, передає Newsmaker.

За його словами, насамперед Київ хоче розв'язати питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила в притулку, але вони не повернулися в Україну.

"Є умовно 100 осіб, які, за даними молдовської Прикордонної поліції, незаконно перейшли державний кордон. Ці 100 осіб подали заяву про отримання притулку, завдяки якому вони потрапляють під захист міжнародної конвенції про притулок. Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям із цих 100. У зв'язку з цим у мене запитання - а де решта 10, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулися додому? Ні", - сказав Шевченко.

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За його словами, вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі.

"Ця ситуація говорить про те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але при цьому вони не хочуть повертатися в Україну, і ніхто їх не змушує повернутися", - додав він.

Затримання ухильників на кордоні з Молдовою

Прикордонники витягли з крижаної води чоловіка, який намагався вплав подолати Дністер, щоб дістатися до сусідньої держави. Про це повідомив пресцентр ДПСУ.

"Долаючи річку Дністер, українець намагався дістатися Молдови", - розповіли прикордонники.

Мовиться, що ухилянтом, який був одягнений у гідрокостюм і ласти, виявився 35-річний харків'янин. Намагаючись переплисти річку, він використовував різні види плавання: крос, брас і батерфляй.

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