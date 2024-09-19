Чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше може завершитися розвʼязана Росією війна. І парадокс у тому, що імовірність її завершення прямо залежить від обсягів поставленої Києву зброї.
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй прощальній промові перед відставкою з цього посту. Він зазначив, що діалог працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною. І це чітко демонструється в Україні.
Генсек Альянсу наголосив, що найшвидший спосіб завершення війни в Україні –програти її. Але тоді ми отримаємо не мир, а окупацію. Натомість диктатор Володимир Путін вірить, що досягне своєї мети у війні і "перечекає" Захід. Саме тому він продовжує вести жорстоку загарбницьку війну проти України.
"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", – продовжив Столтенберг.
За його словами, чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна. Крім того, він зазначив, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення міцного миру.
"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до НАТО, – ред.)", – резюмував він.
Шлях України в НАТО: ви могли це пропустити
Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб до кінця року нашу країну запросили в НАТО. Як пише Le Monde, це є одним із ключових пунктів "плану перемоги" Зеленського, який він має представити у Вашингтоні чинному президенту Джо Байдену, двом кандидатам на цей пост – Дональду Трампу і Камалі Гарріс – і американському Конгресу.
Тим часом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО створить "додаткові конфлікти". При цьому він додав, що у Братиславі "поважають" право Києва прямувати туди, куди він хоче.