Будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення міцного миру.

Чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше може завершитися розвʼязана Росією війна. І парадокс у тому, що імовірність її завершення прямо залежить від обсягів поставленої Києву зброї.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй прощальній промові перед відставкою з цього посту. Він зазначив, що діалог працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною. І це чітко демонструється в Україні.

Генсек Альянсу наголосив, що найшвидший спосіб завершення війни в Україні –програти її. Але тоді ми отримаємо не мир, а окупацію. Натомість диктатор Володимир Путін вірить, що досягне своєї мети у війні і "перечекає" Захід. Саме тому він продовжує вести жорстоку загарбницьку війну проти України.

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"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", – продовжив Столтенберг.

За його словами, чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна. Крім того, він зазначив, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення міцного миру.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається (до НАТО, – ред.)", – резюмував він.

Шлях України в НАТО: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб до кінця року нашу країну запросили в НАТО. Як пише Le Monde, це є одним із ключових пунктів "плану перемоги" Зеленського, який він має представити у Вашингтоні чинному президенту Джо Байдену, двом кандидатам на цей пост – Дональду Трампу і Камалі Гарріс – і американському Конгресу.

Тим часом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО створить "додаткові конфлікти". При цьому він додав, що у Братиславі "поважають" право Києва прямувати туди, куди він хоче.

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