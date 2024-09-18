Водночас Братислава поважає право Києва прямувати туди, куди він хоче, заявив словацький міністр.

Членство України в НАТО створить "додаткові конфлікти". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

При цьому Бланар додав, що у Братиславі "поважають" право Києва прямувати туди, куди він хоче. Про це пише словацьке видання Pravda.

До того ж, Бланар вкотре наголосив, що війна в Україні, на його думку, не має військового вирішення і закликав до пошуку мирних рішень.

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"Ми домовилися, і міністр (очільник МЗС України Андрій Сибіга, – УНІАН) підтвердив, що наступні мирні переговори повинні бути вже за участю Російської Федерації", – додав він.

Словацький чиновник також пообіцяв, що Братислава продовжить підтримувати територіальну цілісність України та надавати гуманітарну допомогу. При цьому наголосив, що у Словаччині вітали б, якби Україна зберегла транзит російської нафти та газу через свою територію, угода про який завершується цього року.

Зеленський хоче, щоб Україну запросили в НАТО до кінця року

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб до кінця року нашу країну запросили в НАТО. Як пише Le Monde, це є одним із ключових пунктів "плану перемоги" Зеленського, який він має представити у Вашингтоні чинному президенту Джо Байдену, двом кандидатам на цей пост – Дональду Трампу і Камалі Гарріс – і американському Конгресу.

Окрім "плану перемоги", розроблено також і "мирний план". Джерела видання кажуть, що "мирний план" має привести до відновлення миру, тоді як інший – спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди.

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