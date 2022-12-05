У ЄС заявили, що Євросоюз та держави-члени підтримують Україну різними засобами: фінансовими, економічними та військовими.

У Європейській комісії відреагували на інформацію про інциденти на двох аеродромах під російською Рязанню та в Енгельсі.

На брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, зазначив, що ЄС завжди утримуються від коментування розвитку подій на полі бою, однак йому є що сказати.

Так, речник наголосив, що Україна має повне право на оборону у незаконній агресивній війні.

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"Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку незаконну атаку. Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території. Тому Євросоюз та держави-члени підтримують Україну різними засобами: фінансовими, економічними та військовими", - заявив Стано.

"Бавовна" на авіабазах РФ

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі, що розташований у Саратовській області РФ. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

Внаслідок атаки були пошкоджені два літаки Ту-95, які раніше брали участь у масованих ракетних ударах по Україні. Зокрема, атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста.

Водночас у ЗСУ заявили, що ще "нічого не починали".

"Сталися "хлопки", які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал", - сказав спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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