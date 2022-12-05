Для росіян вибухи - тривожний сигнал. Ймовірно, їхні плани щодо ракетних бомбардувань України дещо змістяться, впевнені у Повітряних силах ЗСУ.

Вранці 5 грудня на авіабазах в Енгельсі та під Рязанню сталися потужні вибухи. На обох аеродромах базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, два з яких зазнали пошкоджень. Україна загадково коментує ці інциденти.

"Сталися "хлопки", які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал. Ймовірно, дещо відтермінують, хоч це тільки припущення", - заявив в ефірі каналу FreeДОМ спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що недавно у ЗМІ з'явилася інформація, що РФ сконцентрувала на базі в Енгельсі до двох десятків бомбардувальників, завезла ракети та заправляє літаки. Попри вибухи на авіабазі, загроза масованого ракетного удару по Україні зберігається.

"Те що відбулося нині - треба дочекатися супутникових знімків. Супутникові знімки обов'язково скоро з'являться. Тоді можна говорити про характер цих пошкоджень. Сподіваємося, характер цих пошкоджень якомога більший", - сказав Ігнат.

"Бавовна" на авіабазах РФ 5 грудня

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася в Енгельсі, що розташований у Саратовській області РФ. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс. Саме ці літаки Росія залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, ці літаки атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста України.

Крім того, вибух стався на авіабазі під Рязанню. За версією росіян, вибухнув бензовоз. Троє людей загинуло. Там також базувалися Ту-95.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.

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