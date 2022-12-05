"Бавовну" на авіабазі окупантів вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.

На російському аеродромі Енгельс, що розташований у Саратовській області РФ, сталася "бавовна". Невідомі дрони атакувати стратегічну авіацію окупантів.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, атака сталася в ніч на 5 грудня. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс. Згодом з'явилося відео з місця подій. На кадрах видно яскравий спалах на аеродромі.

Відео дня

За даними каналу ASTRA, двоє російських військових отримали поранення внаслідок атаки на аеродром.

Довідка УНІАН. Ту-95 - це російський та радянський бомбардувальник-ракетоносець. Вони здатні нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.

Чотири таких двигуна роблять Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, тому його дуже просто помітити.

Ту-95 у війні проти України

Саме ці літаки Росія залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, ці літаки атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста України.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.

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