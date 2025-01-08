Президент України наголосив, що війна Росії проти України стала можливою саме тому, що Україна не була членом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна має право вимагати сильних гарантій безпеки, аби Росія більше не змогла напасти на Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндської Республіки Еліною Валтонен.

Зокрема, глава держави прокоментувати останні заяви обраного президента США Дональла Трампа про те, що Україну нібито ніколи не бачили в НАТО і що новий президент розуміє росіян у цьому питанні.

"Я скажу вам відверто, ми ніколи не були в НАТО, і для мене нічого нового немає у тому, що Україна, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки", - сказав Зеленський.

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Президент України відзначив, що ті країни, які є членами Альянсу, не мають війни. Водночас, Україна не була в НАТО і на неї напала Росія.

"Якщо чесно, я вважаю, що ми маємо право вимагати від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир в світі - я вважаю, що ми маємо право вимагати серйозні, сильні гарантії безпеки", - наголосив Зеленський.

Він додав, що говорив про це з Трампом під час його першої президентської каденції, потім з президентом Джо Байденом, і тепер знову говорить з Трампом, який готується 20 січня повернутися до Білого дому. Зеленський додав:

"Я постійно порушував питання гарантій безпеки. На жаль, залежить це не тільки від Сполучених Штатів, а і від союзницької позиції в Європі. І скажу вам чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, і при всій повазі до того об'єму [допомоги], що нам надавався з початку війни, але в НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі".

Глава держави нагадав, що є країни, які виступали проти членства України в НАТО.

"І це була Америка, і це була Німеччина, і це була Угорщина, і це були словаки. І це факт. І якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно - нас там не бачать. І я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна", - переконаний Зеленський.

Він вважає, що росіяни не боялись, що Україна буде з кимось. "Тобто, Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія сильних людей і наш народ - вони вразили весь світ. І сьогодні ми говоримо і хочемо цього, і я порушував це питання з президентом Трампом, що ми хочемо, щоби це не повторилося", - наголосив Зеленський.

На його думку, найголовніше, щоби українці повернулись з-за кордону, з різних країн.

"Бо можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, а при цьому - не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об'єднується. Принаймні у моїй голові і, я думаю, у кожного українця, який хоче повернутися в Україну і мати гарантії безпеки для своєї сім'ї. Мати щось конкретне. Ось що ми хочемо - ми хочемо конкретних гарантій безпеки. І ми просимо про це від союзу Америки і Європи. І я буду про це говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.

При цьому, президент України закликає не робити одразу ті чи інші висновки.

"Не робіть одразу висновків щодо політики Сполучених Штатів Америки", - закликав Зеленський.

Він нагадав, як раніше Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО, але з часом це змінилося. Зеленський наголосив:

"Не треба робити швидких висновків. Так було у нас з "Петріотами", так у нас було з ракетними системами і з іншою зброєю зразку НАТО. Треба опрацювати і треба робити все, щоби Україна отримала достойні, гідні наших людей гарантії безпеки, які б могли зупинити Путіна. Над цим будемо працювати".

Окремо президент України відзначив, що раніше ніхто не вірив, що одного дня Фінляндія стане членом НАТО, а сьогодні Україна дуже рада, що ця країна набула членства.

Вступ України до НАТО - позиція Трампа

Як відомо, нещодавно Трамп сказав, що Росія ще задовго до приходу Володимира Путіна до влади говорила, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Водночас, за словами Трампа, президент Джо Байден виступав за те, аби Україна мала можливість долучитися до Альянсу. І через це, як відзначив Трамп, він розуміє почуття росіян.

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