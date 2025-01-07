Президент запевняє, що з українського боку буде забезпечено все необхідне для того, аби зробити правильні кроки.

Цей рік має принести потрібні Україні результати у перемовинах про членство в Європейському Союзі. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що сьогодні були обговорені деякі деталі роботи з Євросоюзом - щодо переговорного процесу.

"Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже - безпеці всієї нашої Європи", - зазначив він.

Глава держави додав, що цьогоріч головування у ЄС спочатку буде у Польщі, а в другому півріччі - у Данії.

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"Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки", - зауважив Зеленський.

Перспективи членства України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зазначив, що Україна може розглянути сценарій вступу до НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Проте наша країна зможе погодитися на це лише в разі дотримання деяких умов.

"Законодавчо запрошення до НАТО робиться Україні, і ми не визнаємо всіх інших територій України, але НАТО може діяти на тій частині, яка перебуває під контролем України - про це можна домовитися. Я впевнений", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що такий сценарій можливий, лише якщо Україна побачить дипломатичний спосіб завершення війни.

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