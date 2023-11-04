Глава ЄК зазначила, що Київ показав успіх в реалізації необхідних реформ.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла суттєвого прогресу у втіленні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Це офіційно засвідчать в рамках звіту, який відомство планує представити наступного тижня. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава ЄК сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Єврокомісії акцентувала, що шлях України до ЄС є найбільш важливою темою.

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"Я повинна сказати, що ви добились суттєвого прогресу. Вражаюче це бачити. Ми засвідчимо це наступного тижня, коли Єврокомісія представить свій звіт про розширення", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, в ЄС вражені втіленими українськими реформами під час війни.

"Ми ніколи не повинні забувати, що ви воюєте у війні за існування, і у той же час, ви глибоко реформуєте вашу країну", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Україна продемонструвала багато показників у реформуванні системи правосуддя, приборканні олігархічного контролю, у боротьбі з відмиванням коштів і у багатьох інших сферах.

"Це результат наполегливої праці. Я знаю, що ви перебуваєте у процесі завершення невиконаних реформ. Якщо це станеться, я впевнена, Україна зможе реалізувати свою амбіційну мету переходу до наступного етапу процесу вступу", - сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що Україна очікує на політичне рішення щодо початку переговорів про набуття Україною членства в Європейському Союзі.

"Це рішення матиме поворотне значення для історії не лише України, але й усієї Європи", - заявив Зеленський.

Він сказав, що початок переговорів означатиме кілька принципових речей.

"Перше - вже не буде сірих геополітичних зон в Європі. Друге - ми забезпечимо нову основу для зростання і України, і всіх європейських країн. І третє - ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну і соціальну безпеку", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що під час повномаштабної війни Україна не зупиняється на шляху втілення необхідних реформ.

"Ми чітко визнаємо, що членство в Євросоюзі є визнанням відповідного інституційного розвитку кожної країни та базується на конкретних заслугах у захисті європейських правил життя. Саме тому Україна не просить поблажок для себе на шляху в Євросоюз та виконує усі рекомендації Європейської комісії, які були надані нашій державі, і необхідні для початку переговорів щодо членства", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна не зупиняється у процесі трансформації держави і реформи будуть продовжені.

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - вона має створити додаткові умови, аби антикорупційна система функціонувала ефективно. Також готується законопроект про лобізм, який має додати політичним процесам прозорості та надійно захистити державу від деструктивного впливу олігархів.

Україна швидко реалізує необхідні кроки, щоб потрапити до ЄС

Як відомо, наступного тижня Єврокомісія має представити звіт про розширення, у якому йтиметься про виконання Україною семи рекомендацій, аби започаткувати переговори про вступ. У грудні лідери ЄС мають дати зелене світло початку переговорів.

26 вересня 2023 року глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна майже завершила виконання всіх необхідних рекомендацій, щоб почати новий етап перемовин про вступ в Євросоюз. Влітку іноземні ЗМІ писали, що Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС.

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