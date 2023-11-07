Єврокомісари, швидше за все, підтримають початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, в той час як Грузія отримає статус кандидата.

Євросоюз підтримає початок переговорів щодо вступу з Україною і Молдовою, а Грузія отримає статус кандидата. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За даними Йозвяка, попереднє рішення прийняли глави офісів єврокомісарів, що представляють всі 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України та Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го); щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.

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Грузії пообіцяли членство в Євросоюзі, але в майбутньому. У тому, що країна буде членом ЄС, впевнений спецпредставник Європейської служби зовнішніх зв'язків з питань Східного партнерства Дірк Шубель.

"Євросоюз стоїть поруч з Грузією, і ми не сумніваємося, що в майбутньому країна стане членом ЄС", - сказав він.

Вступ України до ЄС - деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла істотного прогресу у втіленні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Очікується, що Євросоюз цього тижня ще на крок наблизить Україну до того, щоб стати членом блоку, що є бажаною нагородою для Києва на тлі збільшення втоми від війни з Росією. Як пише Reuters, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує в середу звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС.

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