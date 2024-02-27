Американська сторона веде постійний діалог з українським урядом щодо цієї проблеми.

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією.

Як заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, США постійно ведуть розмови з українським урядом щодо нових антикорпційних заходів.

"Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів. Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми", - заявив Міллер на брифінгу.

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Натомість чиновник наголосив, що у Вашингтоні бачать, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів.

Корупція в Україні

Останній рік супроводжувався гучними корупційними скандалами. У травні було затримано на хабарі в кілька мільйонів голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 2,7 млн доларів.

Крім цього, корупція активно поширилася серед військкомів. На Одещині головний військком області Євген Борисов за час повномасштабної війни "назбирав" на маєток в Іспанії та елітне авто.

У вересні в Україні почав працювати Єдиний портал викривачів корупції. Українці зможуть заробити, викриваючи хабарників.

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