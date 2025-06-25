Україна на саміті НАТО: могло бути гірше

Попри доволі негативні очікування від саміту НАТО в Гаазі, Україна поки що може видихати. Фінальне комюніке організації - дуже стисле, але для нас вельми позитивне. Як і деякі зустрічі української делегації.

Українське питання стало тригерним для НАТО ще задовго до саміту в Гаазі. Найперше, через вперте бажання Києва колись-таки приєднатись до Альянсу (щороку українці чекають якщо не прямого запрошення, то хоча б озвучування таких намірів з боку західних партнерів та союзників), і таке саме вперте небажання одного з головних членів Альянсу - США – дати нам цю надію.

Торік на саміті НАТО у Вашингтоні, коли у влади в США ще були демократи, максимум, якого вдалося досягти Україні – десятки згадувань в підсумковому комюніке, зокрема про "незворотній шлях" але, звісно, ніякого запрошення. Водночас 22 країни підписали "Український договір" та пообіцяли надавати Києві зброю та боєприпаси, а також навчати українських бійців. Тоді ж було створено Спільний центр Україна-НАТО.

Здавалося б, не варто чекати більшого від цьогорічного саміту в Гаазі. Адже відсутність єдності в Альянсі з багатьох питань (особливо після повернення в президентське крісло США такого непослідовного політика як Дональд Трамп), наштовхувало на невтішні висновки.

Відео дня

Так, заздалегідь було оголошено про скорочення програми. Сталось це начебто через побоювання, що Трамп не любить ділити увагу з купою інших світових лідерів – і нещодавно це продемонстрував, достроково залишивши саміт G7 у Канаді, де, серед іншого, мав би зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Також зважаючи, що саміт G7 завершився без спільної заяви на підтримку України і засудження дій Росії, як це було у попередні роки, підсумкова декларація саміту НАТО на одну сторінку не викликала захоплення. Але… Попри те, що у фінальному комюніке лише п’ять пунктів, а Україна згадується лише два рази, документ доволі позитивний.

"Україна витиснула з цього саміту по максимуму, що могла. У НАТО немає консенсусу щодо нашого запрошення, але ще більше бракує консенсусу, щоб знімати майбутнє членство в НАТО з порядку денного взагалі, як того вимагає агресор. На тлі інших самітів, які відбуваються останнім часом, гаазький виявився достатньо позитивним. І, відверто кажучи, більш позитивним, аніж багато хто міг очікувати ще навіть кілька тижнів тому", - написала на своїй сторінці в одній з соцмереж посол України у НАТО Альона Гетьманчук.

Незворотній шлях

Ще у перший день саміту генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що шлях України до вступу в Альянс залишається "незворотнім", попри публічні заяви Білого дому, що країна, зруйнована війною, не може розраховувати на членство. Він нагадав, що "торік у Вашингтоні союзники по НАТО погодилися з тим, що для України існує незворотній шлях вступу до НАТО".

"Україна буде важливою темою. Буде обговорюватись, що Україна продовжить розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі та щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру", - сказав він.

Тож одна з найголовніших для України речей, закріплених у підсумковій декларації саміту НАТО-2025 - те, що союзники підтверджують незмінні суверенні зобов’язання нашої підтримки: включатимуть свої прямі пожертви на оборону України, внески у її оборонну промисловість – до підрахунку власних витрат на оборону.

Той факт, що цей пункт є в підсумковому комюніке, свідчить, що США підтримують такий підхід. Через цю підтримку проти такого пункту не повстав навіть прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який напередодні відверто заявляв: "Американці, турки, словаки і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли мова йде про НАТО… Угорщина не хоче бути членом жодного об'єднання ЄС з Україною - ні в НАТО, ні в Європейському Союзі".

Друга важлива для України частина підсумкового комюніке саміту НАТО – визнання Росії "довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки". Перед лицем цієї загрози члени Альянсу зобов’язуються збільшити інвестиції в оборону до 5% ВВП до 2035 року, щоб мати змогу виконувати основні задачі – стримування і оборона, запобігання і контроль криз, безпека на основі співробітництва.

До речі, це теж може стати предметом заздрощів для згаданого Орбана, зважаючи, що військова допомога НАТО Україні в цьому році може сягнути 50 млрд доларів (обіцяна торік допомога, плюс додаткова, на яку погодились багато країн-членів).

"Ми маємо підтримувати Україну – надавати військове обладнання, навчання, фінансування та розвивати українські бази… Україна має отримати все необхідне, аби не залишатись наодинці. Її оборонна спроможність – перший крок до припинення війни", - зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Метаморфози Трампа

Цікаво також, що учасники саміту НАТО в підсумковому комюніке підтверджують "непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору – напад на одного з нас є нападом на всіх". І США не заперечили такому формулюванню, попри те, що напередодні на питання, чи готовий він підтвердити зобов’язання США за статтею 5 Договору про НАТО, Дональд Трамп сказав: "Це залежить від вашого визначення" цієї статті.

Згодом генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що варто дивитись на конкретні дії Сполучених Штатів, а не на політичні заяви. Та в будь-якому разі, президент США – очікувано - вже похвалив себе за досягнення на саміті Альянсу.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка, вочевидь, могла і не статись, Дональд Трамп розповів журналістам, що був радий його бачити: "Це була чудова зустріч".

При цьому, він згадав про бажання Києва отримати ракети Patriot і зазначив: "Ми подивимось, чи зможемо знайти кілька вільних. Їх дуже важко дістати. Нам вони також потрібні. Ми постачали їх до Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На сто відсотків. Важко повірити, наскільки ефективні. І вони хочуть цього більше, ніж будь-чого іншого, як ви, мабуть, знаєте". А також розповів про перспективи виділення додаткової допомоги Україні: "Важливо, щоб гроші, які НАТО виділяє Україні, витрачались на зброю та обладнання, а не на бюрократію. Як ви знаєте, найкраще військове обладнання – у США… Подивимось, як це буде".

Трамп також визнав, що припинення російсько-української війни виявилось складнішою задачею, "ніж люди можуть собі уявити", не уточнив, чи продовжать США надавати Україні військову допомогу, але повідомив, що планує поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, Путін повинен припинити цю війну, люди гинуть… Якщо я зможу, я поговорю із Путіним… Я думаю, що він заплутався. Я вже чотири конфлікти врегулював. Він дуже тісний з Іраном, він би хотів допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити справи з Росією", - сказав Трамп.

Що ж, почекаємо реакції з Кремля.